Vier olympische tickets Heather Bergsma

De Amerikaanse schaatsster Heather Bergsma doet komende maand op de Olympische Spelen in Zuid-Korea aan vier onderdelen mee. De vrouw van de Friese stayer Jorrit Bergsma bemachtigde tijdens de Amerikaanse trials in Milwaukee ook een startbewijs op de massastart. Ze had zich eerder al gekwalificeerd voor de 500, 1000 en 1500 meter.

,,Op de Spelen kan alles gebeuren, dat maakt het ook zo spannend”, zei Bergsma. ,,Ik heb vier kansen op een medaille. Ik ga ze all vier proberen te pakken.”

Tijdens de vorige Winterspelen in Sotsji deelde de 28-jarige schaatsster in de Amerikaanse malaise. Bergsma greep op alle afstanden waaraan ze meedeed naast de medailles. De wereldkampioene sprint van 2013 heeft met 1.50,85 het wereldrecord op de 1500 meter in handen. Bergsma reed die mondiale toptijd ruim twee jaar geleden in Salt Lake City.