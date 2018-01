Dagzege rallycoryfee Loeb in Dakar

De Franse rallyrijder Sébastien Loeb heeft zijn eerste dagsucces binnen in de Dakar Rally. De negenvoudige wereldkampioen was de beste in de vierde etappe, een woestijnproef van 330 kilometer in Peru.

Loeb stuurde zijn Peugeot in de zware proef met een strook van meer dan 100 kilometer zandduinen 1.35 minuut eerder over de finishlijn dan de Spanjaard Carlos Sainz, eveneens bestuurder van een Peugeot. De Fransman Stéphane Peterhansel maakte het succes van Peugeot compleet door naar de derde plaats te rijden op 3.16 van Loeb.

Peterhansel, dertienvoudig winnaar van de Dakar Rally, behield de leiding in het algemeen klassement.