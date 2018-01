Haase ontsnapt in Auckland

Tennisser Robin Haase is op het ATP-toernooi van Auckland ontsnapt aan een pijnlijke uitschakeling. De nummer 43 van de wereld overleefde in de eerste ronde tegen de Noorse qualifier Casper Ruud twee matchpoints in de tweede set en trok de partij daarna alsnog naar zich toe: 0-6 7-6 (6) 6-3. Eén break in de derde set bracht de beslissing.

Haase kende op het hardcourt in Nieuw-Zeeland opvallend veel moeite met de negentienjarige Noor, die de 137e plek inneemt op de mondiale ranglijst. De Hagenaar wist in de eerste set geen enkele keer zijn servicegame te behouden. In de tweede set overleefde hij twee breakpoints voor Ruud en in de tiebreak ook nog eens twee matchpoints. Zelf sloeg Haase in de beslissende set wel toe bij zijn eerste kans om de winst naar zich toe te trekken.

Haase, die afgelopen week in Pune de kwartfinales haalde, neemt het in de tweede ronde op tegen de Slowaak Lukas Lacko. Deze ‘lucky loser’ uit de kwalificatie versloeg de Griek Stefanos Tsitsipas in drie sets: 6-3 6-7 (5) 6-3.