Nadal en Wawrinka klaar voor Australian Open

De organisatie van de Australian Open heeft eindelijk goed nieuws gekregen. Rafael Nadal en Stan Wawrinka voelen zich fit genoeg om vanaf komende week mee te doen aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Directeur Craig Tiley van de Australian Open kreeg de voorbije dagen afmeldingen binnen van Andy Murray, Serena Williams, Kei Nishikori en Victoria Azarenka en vreesde dat zijn deelnemersveld nog verder uitgehold zou worden. Tiley kon dinsdag echter opgelucht ademhalen.

Hij zag Wawrinka op Melbourne Park een balletje slaan met wat kinderen. Het betekende het eerste publieke optreden van de Zwitser sinds afgelopen zomer op Wimbledon. De 32-jarige Wawrinka stond een half jaar aan de kant met een knieblessure. ,,Ik heb nog veel werk te doen, maar ik ben positief en kijk er naar uit om te beginnen”, zei de drievoudig winnaar van een grandslamtoernooi, waaronder de Australian Open in 2014.

Nadal liet zich ook zien op de baan. De Spaanse nummer één van de wereld verloor op een demonstratietoernooi weliswaar van Richard Gasquet (4-6 5-7), maar maakte wel weer een fitte indruk. ,,Dit was een goede test”, zei Nadal. ,,Ik voel me prima. De komende dagen blijf ik trainen, zodat ik klaar ben voor de start van de Australian Open.” Nadal had de afgelopen weken last van zijn knie.

Wawrinka en Nadal doen deze week in Melbourne ritme op bij de Tie Break Tens, een nieuw evenement waarbij alleen tiebreaks tot en met tien punten worden gespeeld. Novak Djokovic behoort ook tot het deelnemersveld. De Serviër, die met aanhoudende elleboogklachten kampt, beslist daarna of hij meedoet aan de Australian Open.