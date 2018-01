Ploegbaas Lefevere vol vertrouwen

Ploegleider Patrick Lefevere van de Belgische formatie Quick-Step Floors begint vol goede moed aan het nieuwe wielerseizoen. Een verbetering van de prestaties in het afgelopen jaar lijkt echter vrijwel onmogelijk. ,,Ik ga niet beloven dat we evenveel overwinningen gaan behalen, maar we zullen zeker ons best doen om onszelf op het hoogste niveau te blijven bevestigen, wedstrijden te winnen en te laten zien waarom wij een van de beste ploegen zijn”, liet Lefevere weten tijdens de teampresentatie in het Spaanse Calpe.

Quick-Step, de ploeg van routinier Niki Terpstra (33) en nieuwkomer Fabio Jakobsen (21), behaalde in 2017 liefst 59 overwinningen. Die zegereeks leverde de tweede plek op in het eindklassement van de WorldTour, achter Team Sky van kopman Chris Froome. ,,Vorig jaar was exceptioneel, niet alleen in kwantiteit maar ook in de kwaliteit van onze overwinningen”, blikte Lefevere terug.

De selectie van Quick-Step telt dit jaar 27 renners, twee minder dan in 2017. Lefevere nam afscheid van negen coureurs, onder wie nogal wat toppers. Tom Boonen, Marcel Kittel, Matteo Trentin, Daniel Martin, Gianluca Brambilla, David De La Cruz en Julien Vermote zijn vertrokken. De enige grote aanwinst is de Italiaan Elia Viviani.

,,We hebben enkele renners moeten uitzwaaien die een belangrijke rol in het teamsucces hebben gespeeld”, gaf Lefevere toe. ,,Maar tegelijkertijd heb ik ook gezien dat een nieuwe generatie leiders, werkpaarden, knechten en sprinters klaarstaat. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we de juiste combinatie hebben van ervaren renners die hun verantwoordelijkheid zullen nemen en jonge talenten die zich verder gaan ontwikkelen.”