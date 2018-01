Russische trucker Nikolajev onnavolgbaar

De Russische trucker Edoeard Nikolajev is niet bij te houden in de Dakar Rally. Hij won met grote overmacht in zijn Kamaz de vierde etappe, een woestijnproef over 330 kilometer met start en finish in het Peruaanse San Juan de Marcona.

Nikolajev, vorig jaar de winnaar van de monsterrally door Zuid-Amerika, had aan de meet een gat van bijna 28 minuten geslagen met de Argentijn Federico Villagra (Iveco), de winnaar van de derde etappe. De Tsjech Martin Kolomy (Tatra) finishte als derde op 39.49 minuten.

Nikolajev leidt het algemeen klassement met bijna 37 minuten voorsprong op Villagra.