Schippers sprint 60 meter in Glasgow

Dafne Schippers doet in de aanloop naar de wereldkampioenschappen indoor mee aan de Grand Prix van Glasgow. De 25-jarige Utrechtse loopt op zondag 25 februari in de Schotse stad de 60 meter, waarop ze het opneemt tegen onder anderen de Britse sprintster Dina Asher-Smith.

,,In 2016 deed ik voor het eerst mee aan de Grand Prix van Glasgow, het stadion en de sfeer daarin waren geweldig”, zei Schippers dinsdag. Ze won de indoorwedstrijd toen in 7,10 seconden.

De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter bereidt zich momenteel in Barcelona voor op het nieuwe seizoen. Het eerste grote doel van Schippers is het WK indoor in Birmingham, van 2 tot en met 4 maart. Twee jaar geleden bij de mondiale titelstrijd in Portland sprintte Schippers naar het zilver, achter de Amerikaanse Barbara Pierre.

In de aanloop naar de WK wil de pupil van de Amerikaanse coach Rana Reider meer wedstrijden lopen. Welke dat zijn, is nog niet bekend, liet ze desgevraagd via haar broer weten.