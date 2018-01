Titelverdediger Sunderland valt uit in Dakar

De Dakar Rally is in de zware vierde etappe een van de smaakmakers op de motoren kwijtgeraakt. De Brit Sam Sunderland, vorig jaar de winnaar van de woestijnrally in Zuid-Amerika en de klassementsleider van deze editie, is uitgevallen met rugproblemen. Volgens de organisatie landde hij verkeerd na een sprong met zijn KTM-motor en is hij afgevoerd naar het bivak in San Juan de Marcona.

De vierde etappe bevatte een klassementsproef van 330 kilometer in Peru. De rit werd vooraf bestempeld als een zware uitdaging vanwege een 100 kilometer lange zandvlakte met metershoge duinen.

De Fransman Adrien Van Beveren won de proef in 4.08.23 uur. De motorrijder van Yamaha had een voorsprong van ruim vijf minuten op de nummer twee, zijn landgenoot Xavier de Soultrait (Yamaha). De Oostenrijker Matthias Walkner (KTM) eindigde als derde op ruim zeven minuten. Van Beveren nam ook de leiding over van de onfortuinlijke Sunderland in het algemeen klassement.