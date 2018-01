Totaal 42 Russen in beroep bij sporttribunaal

Het internationale hof van sportarbitrage CAS krijgt drukke weken. Voor het einde van de maand moet het in Lausanne gevestigde tribunaal de beroepszaken van 42 Russische sporters hebben afgehandeld. Al deze Russen zijn door het Internationaal Olympisch Comité bestraft voor het overtreden van de dopingregels bij de vorige Winterspelen in het Russische Sotsji. Het IOC heeft de sporters uit de uitslagen geschrapt, hun medailles afhandig gemaakt en voor het leven uitgesloten van deelname aan de Olympische Spelen.

De straf van het IOC betekent dat de sporters niet mogen meedoen aan de komende Winterspelen in Pyeongchang, die 9 februari beginnen. Alle 42 vechten bij het CAS hun uitsluiting van Pyeongchang aan. Het tribunaal zal alle sporters de gelegenheid geven hun zaak te bepleiten tijdens hoorzittingen en wil vóór 31 januari uitspraak doen.

Een groot deel van de 42 Russen die naar het CAS zijn gestapt veroverde een olympische medaille in Sotsji. Bobsleeër Aleksandr Zoebkov bijvoorbeeld pakte twee keer goud. Ook skeletonner Aleksander Tretiakov won goud, evenals langlaufer Aleksander Legkov. Schaatsster Olga Fatkoelina behaalde zilver op de 500 meter.

Het dopingschandaal in Sotsji heeft ertoe geleid dat het IOC Rusland als natie heeft geschorst voor Pyeongchang. Russen kunnen wel onder neutrale vlag meedoen, maar pas als na uitgebreide screening is gebleken dat zij zich nooit hebben bezondigd aan het gebruik van doping. Twee commissies van het IOC zijn hiermee bezig en willen voor 28 januari de lijst met ‘schone’ Russische sporters bekendmaken die welkom zijn op de Spelen in Zuid-Korea. Volgens een ruwe schatting van sportminister Pavel Kolobkov zullen dat er meer dan tweehonderd zijn.