Trentin start het jaar met gebroken rib

De Italiaanse wielrenner Matteo Trentin heeft een valse start gemaakt in het nieuwe jaar. De sprinter, die afgelopen jaar vier etappes won in de Ronde van Spanje, ging tijdens een trainingsritje in de buurt van Monaco onderuit en liep daarbij een gebroken rib op. Trentin moet tien dagen rust houden voordat hij de training kan hervatten.

De 28-jarige Italiaan heeft een succesvol seizoen achter de rug. Hij excelleerde niet alleen in de Vuelta, maar hij won in oktober ook voor de tweede keer Parijs-Tours. Trentin nam met winst van die Franse semiklassieker afscheid van de Belgische formatie Quick-Step. Hij rijdt vanaf dit jaar voor de Australische ploeg Mitchelton-Scott. Onduidelijk is wanneer de geblesseerde Trentin debuteert voor zijn nieuwe werkgever.