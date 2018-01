Vijfde zege van dit jaar voor Shiffrin

De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin blijft maar winnen. Ook in het Oostenrijkse Flachau was ze dinsdag de beste in de wereldbekerwedstrijd op de slalom onder kunstlicht. De 22-jarige Shiffrin behaalde hiermee haar vijfde overwinning van dit jaar en de 41e wereldbekerzege in haar loopbaan. Alleen de legendarische Annemarie Moser-Pröll won voor haar 23e ook zoveel races in de wereldbeker.

Na de eerste run ging de Oostenrijkse Bernadette Schild nog wel aan de leiding. Maar in de tweede run maakte Shiffrin de achterstand op haar goed. Ze kwam uit op een tijd van 1.50,86 en bleef hiermee Schild bijna een seconde voor (1.51,80). De Zweedse Frida Hansdotter werd derde in 1.52,29.

De Nederlandse Adriana Jelinkova wist zich niet te plaatsen voor de tweede run. In de eerste run eindigde ze als 45e.