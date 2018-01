Bertens redt het niet tegen Muguruza

Tennisster Kiki Bertens is er niet in geslaagd voor een stunt te zorgen op het WTA-toernooi van Sydney. De Spaanse Garbiñe Muguruza, de nummer één van de plaatsingslijst, had het moeilijk met de Westlandse, maar won wel in twee sets: 6-3 7-6 (6). De partij uit de tweede ronde nam 1 uur en 48 minuten in beslag.

Muguruza moest vorige week in haar eerste partij in Brisbane nog opgeven vanwege krampaanvallen. In Sydney kreeg ze een wildcard en een bye in de eerste ronde, waarna de partij met Bertens wachtte. Die had in de eerste ronde de Amerikaanse qualifier Kristie Ahn verslagen, haar eerste zege in het enkelspel dit kalenderjaar.

Het was voor het eerst sinds 2012 dat beide tennissters elkaar op de baan troffen. Bertens had alle drie eerdere ontmoetingen gewonnen, maar Wimbledonwinnares Muguruza heeft zich inmiddels opgewerkt naar de wereldtop.

Ook in haar partij tegen Bertens zag het er aanvankelijk somber uit voor de Spaanse, die al na drie games een medische time-out aanvroeg. De nummer drie van de wereld leek daarna zorgenvrij, liep uit naar 5-1 voordat Bertens nog een break terugpakte.

Ook in de tweede set begon Muguruza met een break, maar in de achtste game gaf ze dat voordeel weer prijs. In de tiebreak pakte de Spaanse de winst door het vierde wedstrijdpunt te benutten. ,,Ik worstelde een beetje vandaag en moest mijn spel een beetje aanpassen. Het belangrijkste is dat ik gewonnen heb met het oog op de Australian Open”, zei Muguruza na haar eerste zege van het seizoen.