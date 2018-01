Biatlonlegende Björndalen mist zevende Spelen

De olympische missie van biatlonlegende Ole Einar Björndalen is mislukt. De inmiddels 44-jarige Noor is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor Winterspelen van Pyeongchang. Hij eindigde woensdag bij de wereldbekerwedstrijden in het Duitse Ruhpolding slechts als 42e op de 20 kilometer en daarmee verspeelde hij zijn laatste kans op een olympisch ticket.

Het betekent dat Björndalen niet voor de zevende keer kan meedoen aan de Winterspelen. Hij was er vanaf Lillehammer 1994 steeds bij en vergaarde in totaal dertien olympische plakken, waarvan acht gouden. De meest gelauwerde biatleet aller tijden – hij heeft ook nog eens twintig wereldtitels en 94 wereldbekerzeges op zijn palmares – zette deze winter alles op alles om Pyeongchang te halen, maar het ontbrak hem aan de vereiste vorm.