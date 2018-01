Bloemen supersnel in Calgary

Schaatser Ted-Jan Bloemen heeft zijn topvorm onderstreept door in Calgary een baanrecord te rijden op de 10.000 meter. De naar Canada geëmigreerde Nederlander kwam bij de Canadese afstandskampioenschappen tot een tijd van 12.43,04. Daarmee was hij ruim drie seconden sneller dan zijn oude toptijd op de baan waar in 1988 om olympische titels werd geschaatst.

In oktober had hij in 12.46,83 het baanrecord afgepakt van Sven Kramer. Diens tijd – 12.51,60 – dateerde van 2006. Bloemen sloot zijn race af met drie rondjes onder de 29 seconden.

Bloemen is sinds 2015 ook houder van het wereldrecord: 12.36,30, verreden in Salt Lake City. De Leiderdorper heeft een Canadese vader en kwam zo in aanmerking voor een paspoort van het land waar hij sinds 2014 woont. Hij geldt als voornaamste uitdager van Sven Kramer op de lange afstanden bij de Winterspelen van Pyeongchang.