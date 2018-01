Boete voor NBA-basketballer Thomas

Basketballer Isaiah Thomas van Cleveland Cavaliers heeft een forse boete gekregen voor een overtreding die hij beging tegen Andrew Wiggins van Minnesota Timberwolves in de NBA-wedstrijd van maandag. De point guard moet 20.000 dollar, omgerekend een kleine 17.000 euro, betalen aan de NBA. Thomas sloeg in het het derde kwart van het duel met een zwaaiende rechterarm Wiggins tegen de grond.

Die klap net onder de kin werd door de NBA als een zware overtreding beoordeeld, met als gevolg een hoge boete. Thomas, die deze maand zijn debuut maakte bij de Cavaliers, zei dat er geen opzet in het spel was. ,,Ik ging voor de steal en het was niet de bedoeling hem op de keel te raken. Ik heb ook meteen mijn excuses aangeboden”, zei Thomas, die na zijn fout van het veld werd gestuurd.