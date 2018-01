Djokovic na half jaar terug met zege

Tennisser Novak Djokovic heeft zijn langverwachte rentree gevierd met een overwinning. De Serviër, die sinds Wimbledon aan de kant stond met een elleboogblessure, versloeg de Oostenrijker Dominic Thiem, de nummer vijf van de wereld, tijdens het demostratietoernooi Kooyong Classic. Het werd 6-1 6-4 voor de naar de veertiende plaats op de wereldranglijst gezakte Djokovic.

Dat is goed nieuws voor de organisatoren van de Australian Open, die zesvoudig winnaar Djokovic vanaf volgende week graag in actie zien op hun toernooi. Toppers als Andy Murray en Kei Nishikori zegden vanwege blessures al af. Djokovic stelde vorige week zijn rentree nog uit door af te zeggen voor een toernooi in Abu Dhabi. ,,Dit is een mooi begin, het voelt goed om weer terug op de baan te zijn”, liet de dertigjarige tennisser weten.