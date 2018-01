Haase naar kwartfinales in Auckland

Tennisser Robin Haase heeft de kwartfinales bereikt op het tennistoernooi van Auckland. De Nederlander rekende in twee sets af met de Slowaak Lukas Lacko, die als lucky loser in het hoofdtoernooi was beland. De setstanden waren 7-6 (4) en 6-3. Haase reikte vorige week in het Indiase Pune ook al tot de kwartfinales.

De kans op een vervolg werd groter nadat de Duitser Peter Gojowczyk verrassend titelverdediger Jack Sock had verslagen. De Amerikaan was de nummer één van de plaatsingslijst in Auckland en normaal gesproken de volgende tegenstander van Haase. Gojowczyk is de nummer 65 van de wereld, Haase staat 43e.