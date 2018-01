IOC geeft Korea’s op 20 januari duidelijkheid

Het Internationaal Olympisch Comité beslist op zaterdag 20 januari onder welke voorwaarden Noord-Korea kan deelnemen aan de Winterspelen van Pyeongchang. Het land heeft al in een overleg met het organiserende buurland Zuid-Korea kenbaar gemaakt een afvaardiging naar het evenement te zullen sturen.

Formeel is Noord-Korea te laat met de inschrijving. ,,Alle deadlines zijn inmiddels verstreken”, aldus een woordvoerder van het IOC. ,,Daarom moeten we nu onder meer nog kijken naar hoeveel atleten kunnen deelnemen en welke officials worden toegelaten.” Eerder gaf de sportorganisatie al aan blij te zijn met de komst van Noord-Korea.

IOC-voorzitter Thomas Bach zal de bijeenkomst persoonlijk leiden. De olympische comité’s van de beide landen zijn van de partij in Zwitserland. Ook worden hoge regeringsfunctionarissen verwacht. Het Noord-Koreaanse IOC-lid Chang Ung sprak woensdag al vier uur lang in het hoofdgebouw van de olympische beweging. Over de inhoud van die gesprekken werden geen mededelingen gedaan.

De bereidheid van Noord-Korea om in Pyeongchang aan de start te verschijnen komt na een jaar waarin de leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump harde oorlogstaal spraken.

De Winterspelen beginnen op 9 februari.