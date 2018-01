Kviat naar Ferrari als reservecoureur

Daniil Kviat gaat komend seizoen als reservecoureur aan de slag bij Ferrari in de Formule 1. De 23-jarige Rus kreeg in oktober te horen dat hij moest vertrekken bij Toro Rosso, het opleidingsteam van Red Bull.

Kviat werd ook gelinkt aan Williams, dat nog een vervanger zoekt voor Felipe Massa. De Braziliaan beëindigde onlangs zijn loopbaan. Kviat heeft vier jaar ervaring op het hoogste niveau en verzamelde daarin twee podiumplaatsen en 133 punten, maar presteerde vorig seizoen matig voor Toro Rosso en was geregeld bij crashes betrokken.

Sebastian Vettel en Kimi Raikkönen vertegenwoordigen Ferrari komend seizoen weer in de Formule 1. Antonio Giovinazzi is de derde rijder. Op 25 maart is de eerste wedstrijd van het jaar, de Grote Prijs van Australië.