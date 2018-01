Miami in spannende slotfase langs Toronto

Miami Heat heeft de vijfde zege op rij geboekt in de NBA, maar vanzelf ging het niet. Op bezoek bij het eveneens goed presterende Toronto Raptors kwamen de gasten met drie seconden op de klok op achterstand, maar een lay-up van Wayne Ellington betekende 0,3 seconde voor de zoemer de beslissende score: 89-90.

DeMar DeRozan leek de Raptors aan een zege te hebben geholpen nadat hij de bal na een eigen misser alsnog in de basket had geduwd. Maar Ellington besliste het duel vanuit de rechterhoek alsnog in het voordeel van de ploeg uit Florida, die nu op 23 overwinningen tegen zeventien nederlagen staat. Toronto – 28 tegen 11 – doet het vooralsnog een stuk beter.

Goran Dragic was met 24 punten de topschutter bij de Heat. DeRozan kwam tot 25 punten voor de Raptors, die de vijf voorgaande duels hadden gewonnen.