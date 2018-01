Muguruza verslaat Bertens en meldt zich af

Garbiñe Muguruza heeft zich bij het WTA-tennistoernooi van Sydney afgemeld voor de kwartfinales. De Spaanse nummer één van de plaatsingslijst deed dat kort na haar zege in de tweede ronde op de Nederlandse Kiki Bertens: 6-3 7-6 (6). Muguruza heeft te veel last van een dijbeenblessure en liet de organisatie daarom weten niet meer in actie te komen. Dat betekent dat de Australische Daria Gavrilova zonder een kwartfinale te tennissen in de halve finales staat.

Muguruza moest vorige week in haar eerste partij in Brisbane nog opgeven vanwege krampaanvallen. In Sydney kreeg ze een wildcard en een bye in de eerste ronde, waarna de partij met Bertens wachtte. Die had in de eerste ronde de Amerikaanse qualifier Kristie Ahn verslagen, haar eerste zege in het enkelspel dit kalenderjaar.

Ook in haar partij tegen Bertens zag het er aanvankelijk somber uit voor de Spaanse, die al na drie games een medische time-out aanvroeg. De nummer drie van de wereld leek daarna zorgenvrij, liep uit naar 5-1 voordat Bertens nog een break terugpakte. Ook in de tweede set begon Muguruza met een break, maar in de achtste game gaf ze dat voordeel weer prijs. In de tiebreak pakte de Spaanse de winst door het vierde wedstrijdpunt te benutten.

,,Ik had in Brisbane al last en ik hoopte dat het beter zou gaan. Maar de pijn kwam vandaag terug”, aldus Muguruza, die hoopt op tijd fit te zijn voor de Australian Open. Dat grandslamtoernooi start maandag.

Voor Bertens eindigde ook het dubbeltoernooi in Sydney, waar ze weer met haar vaste partner Johanna Larsson uit Zweden speelde. De Spaanse Lara Arruabarrena en de Amerikaanse Lauren Davis waren in de kwartfinale na een supertiebreak (7-6 2-6 10-7) te sterk voor het als vierde geplaatste koppel. Met landgenote Demi Schuurs pakte Bertens eerder dit jaar al de titel in Brisbane.