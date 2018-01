Serena: ik wil meer grand slams winnen

Trucker Van Genugten derde in vijfde etappe

NEW YORK (ANP) - Serena Williams stopt zeker nog niet met tennissen. ,,Mijn ambitie is nog meer grand slams te winnen'', zei de Amerikaanse voormalige nummer een van de wereld. Williams, die onlangs moeder werd, deed haar uitspraken in het tijdschrift Vogue.

