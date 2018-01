Shorttracker Van der Wart beëindigt loopbaan

Freek van der Wart keert niet meer terug als shorttracker. De 29-jarige Zoetermeerder nam het besluit omdat hij, na zijn enkelblessure, niet meer terug is gekomen op het niveau dat hij ooit had. ,,En ik voel er niets voor om op een lager niveau te moeten rijden”, zegt hij.

Van der Wart maakte sinds 2006 deel uit van de nationale trainingsselectie. Zijn grootste individuele prijs behaalde hij in 2013 met winst van de Europese titel. Een jaar later was Van der Wart bij de Olympische Spelen met de Nederlandse aflossingsploeg dicht bij een medaille. In de finale ging Van der Wart echter onderuit, waardoor Nederland als vierde eindigde. Kort na de Spelen pakte het Nederlandse relayteam wel goud op het WK in Montreal.

Bij de komende Spelen in Pyeongchang hoopte Van der Wart alsnog op olympisch succes, maar hij wist zich niet te kwalificeren. ,,Ik kwam heel dichtbij, maar de race tegen de klok heb ik verloren”, aldus Van der Wart over zijn enkelblessure.