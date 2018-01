Trucker Van Genugten derde in vijfde etappe

Ton van Genugten is in de vijfde etappe van de Dakar Rally op de derde plaats geëindigd bij de trucks. De Brabantse bestuurder van een Iveco gaf in de ruim 260 kilometer lange proef door Peru bijna dertien minuten toe op etappewinnaar Edoeard Nikolajev.

De Rus boekte zijn tweede dagsucces op rij en verstevigde zijn koppositie in het algemeen klassement. Hij heeft al bijna een uur voorsprong op zijn eerste belager, de Argentijn Federico Villagra. Van Genugten is ook de beste Nederlander bij de trucks op de achtste plaats.

Hoe groot de suprematie van Nikolajev in de rally is, bewees hij tijdens de etappe. Zijn Kamaz-truck kwam vroeg in de proef op de zij te liggen, maar de Rus raakte niet in paniek. Hij liet zijn vrachtwagen weer rechtop kantelen en gaf vervolgens vol gas door de zandduinen. Zij voorsprong aan de meet op de nummer twee, de Wit-Rus Sjarjei Vjazovitjs, bedroeg 6.23 minuten.