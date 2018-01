Vertegenwoordiger Noord-Korea bij IOC

Het Noord-Koreaanse IOC-lid Chang Ung heeft zich woensdag gemeld bij het hoofdkwartier van het Internationaal Olympisch Comité. Dat gebeurde een dag nadat het land had bekendgemaakt een delegatie te willen sturen naar de komende Olympische Spelen in Pyeongchang. Chang Ung arriveerde in zijn eentje in Lausanne, met een stapel papieren onder zijn arm. Journalisten stond hij nog niet te woord.

Het IOC liet dinsdag al weten blij te zijn dat Noord-Korea meedoet aan het evenement in Pyeongchang. Het IOC wacht nu op de officiële voorstellen van Zuid-Korea en Noord-Korea. Dan zal worden bekeken hoeveel Noord-Koreaanse atleten kunnen meedoen en op welke manier dat zal gebeuren. Vooralsnog heeft alleen het kunstrijpaar Ryom Tae-ok/Kim Ju-sik zich gekwalificeerd.

Zuid-Korea heeft al voorgesteld dat beide landen tijdens de openingsceremonie samen onder één vlag het stadion binnen zullen gaan. Dat gebeurde voor het laatst bij de Winterspelen van 2006 in Turijn.