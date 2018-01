Wawrinka blijft onzeker voor Australian Open

Het blijft onzeker of Stan Wawrinka volgende week deelneemt aan de Australian Open. De Zwitserse tennisser is al in Melbourne maar zegde woensdag af voor een demonstratietoernooi. Dat had volgens de organisatoren te maken met een schouderblessure.

Wawrinka heeft sinds afgelopen zomer geen partij meer gespeeld vanwege een knieblessure, maar zijn rentree zat eraan te komen. De 32-jarige Zwitser verloor vorig jaar op de Australian Open in de halve finale van Roger Federer en reikte op Roland Garros nog tot de finale. Door zijn blessure is hij inmiddels gezakt naar de negende plaats op de wereldranglijst. De Australian Open beginnen maandag. Toppers als de Schot Andy Murray en de Japanner Kei Nishikori hebben zich al wegens blessures afgemeld.