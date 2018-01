Bertens ook in Melbourne tegen Bellis

Tennisster Kiki Bertens staat in de eerste ronde van de Australian Open tegenover de Amerikaanse Catherine Bellis. De 26-jarige Westlandse, nummer 32 van de wereldranglijst, is in Melbourne als dertigste geplaatst. Bertens trof Bellis vorig jaar ook al op Roland Garros en moest toen in de tweede ronde buigen voor de achttienjarige Amerikaanse: 3-6 6-7 (5). Ze had Bellis, de huidige nummer 56 van de wereld, enkele weken daarvoor wel verslagen op het gravel in Rome.

Richèl Hogenkamp is ook automatisch toegelaten tot het hoofdtoernooi in Melbourne. De 25-jarige Doetinchemse werd bij de loting gekoppeld aan Lara Arruabarrena uit Spanje, de nummer 86 van de wereld. Zelf neemt Hogenkamp de 109e plek in.

Simona Halep begint de jacht op haar eerste grandslamtitel tegen de zeventienjarige Australische Destanee Aiava, die met een wildcard meedoet. De Roemeense Halep is de nummer één van de wereld, maar wacht nog altijd op haar eerste grote succes. Angelique Kerber, in 2016 winnares in Melbourne, begint met een Duits onderonsje tegen Anna-Lena Friedsam. Caroline Wozniacki werd gekoppeld aan Mihaela Buzarnescu uit Roemenië. De Deense nummer twee van de wereld verkeert in goede vorm en hoopt net als Halep haar eerste grandslamtitel te veroveren.

Maria Sjarapova viert haar rentree in Melbourne tegen Tatjana Maria uit Duitsland. De dertigjarige Russin, die de Australian Open in 2008 won en er ook nog drie keer de finale haalde, ontbrak vorig jaar door een schorsing. Sjarapova had tijdens de Australian Open van 2016 positief getest op het destijds pas net verboden middel meldonium.