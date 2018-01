Etappezege Meo, Benavides nieuwe leider

Antoine Meo heeft de zesde etappe van de Dakar Rally bij de motoren gewonnen. De Fransman was op zijn KTM de snelste in een ingekorte proef van Arequipa in Peru naar de Boliviaanse hoofdstad La Paz. Hij had aan de meet een kleine voorsprong van dertig seconden op de Argentijn Kevin Benavides en de Australiër Toby Price.

De Fransman Adrien van Beveren raakte de leiding in het algemeen klassement kwijt. Hij finishte als achtste op 3.27 minuten en zag Benavides voorbij komen in de stand. De Argentijnse Honda-rijder heeft een kleine twee minuten voorsprong.

De organisatie schrapte het eerste deel van de proef vanwege dikke mist in het Andesgebergte. De motorrijders hoefden daardoor niet over een passage op 4700 meter hoogte.