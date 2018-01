Haase naar halve finale in Auckland

Robin Haase heeft de halve finale bereikt van het ATP-tennistoernooi in Auckland. De Nederlander versloeg donderdag de Duitser Peter Gojowczyk met twee keer 6-4. De wedstrijd duurde 84 minuten.

Haase reikte vorige week in het Indiase Pune al tot de kwartfinales en kent zo een goed begin van het nieuwe jaar. De nummer 43 van de wereld treft in de halve finale in Auckland de als vijfde geplaatste Roberto Bautista Agut, die zijn kwartfinale tegen de Tsjech Jiri Vesely met 7-6 (1) 6-2 won. Bautista Agut staat 21e op de mondiale ranking.

Haase en Bautista Agut stonden één keer eerder tegenover elkaar. In 2013 was de nu dertigjarige Hagenaar in Casablanca in drie sets te sterk.