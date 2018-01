Haase treft qualifier op Australian Open

Tennisser Robin Haase treft in de eerste ronde van de Australian Open een qualifier. De dertigjarige Hagenaar weet dus pas over een paar dagen, als de kwalificaties zijn afgelopen, tegen wie hij komende week in Melbourne begint. Haase doet momenteel mee aan het ATP-toernooi van Auckland, waar hij in de halve finales staat tegenover de Spanjaard Roberto Bautista Agut.

Als de Hagenaar de eerste ronde van het grandslamtoernooi door komt, treft hij daarna de winnaar van de partij tussen de Fransman Richard Gasquet en Blaz Kavcic uit Slovenië. Titelverdediger Roger Federer begint tegen een Sloveen, Aljaz Bedene. De Zwitser zegevierde vorig jaar voor de vijfde keer in Melbourne door zijn ‘eeuwige’ rivaal Rafael Nadal in de finale te verslaan. De Spaanse nummer één van de wereld werd donderdag bij de loting in de eerste ronde gekoppeld aan de 37-jarige Victor Estrella Burgos uit de Dominicaanse Republiek.

De Bulgaar Grigor Dimitrov, die vorig jaar in de halve finales moest buigen voor Nadal, begint het toernooi net als Haase tegen een qualifier. Dimitrov won afgelopen najaar de ATP World Tour Finals en is opgeklommen naar de derde plek op de wereldranglijst, achter Nadal en Federer.

Zesvoudig kampioen Novak Djokovic maakt in Melbourne zijn rentree na een half jaar afwezigheid vanwege een elleboogblessure. De dertigjarige Serviër, afgezakt naar plek veertien op de mondiale ranglijst, opent tegen de Amerikaan Donald Young. Stan Wawrinka, de winnaar van 2014 die eveneens zijn rentree maakt, treft Richardas Berankis uit Litouwen. Wawrinka verloor vorig jaar het Zwitserse onderonsje met Federer in de halve finale.