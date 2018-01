Kerber en Giorgi stomen door in Sydney

Angelique Kerber en Camila Giorgi hebben de halve finales bereikt van het WTA-toernooi in Sydney, de laatste test voor de Australian Open. De Duitse tennisster rekende soepel af met Dominika Cibulkova uit Slowakije: 6-3 6-1. Giorgi, die via de kwalificaties een plek in het hoofdtoernooi had bemachtigd, overklaste de Poolse Agnieszka Radwanska (6-1 6-2). De 26-jarige Italiaanse heeft deze week in Sydney nog altijd geen set verloren.

Giorgi won haar drie partijen in de kwalificatie allemaal overtuigend en trekt die lijn door in het hoofdschema. De nummer honderd van de wereld rekende eerst af met Sloane Stephens, de winnares van de US Open. Giorgi klopte vervolgens ook tweevoudig Wimbledon-winnares Petra Kvitova en gaf Radwanska donderdag geen schijn van kans. Ze strijdt nu met Kerber om een plek in de eindstrijd.

De andere halve finale gaat tussen twee Australische tennissters, Daria Gavrilova en Ashleigh Barty. Gavrilova kreeg een vrije doortocht naar de laatste vier, omdat Garbiñe Muguruza zich na haar zege op Kiki Bertens geblesseerd afmeldde. Barty versloeg Barbora Strycova uit Tsjechië met 6-3 6-2.