Ook deelname Thiem aan Australian Open onzeker

Tennisser Dominic Thiem weet nog niet of hij mee kan doen aan de Australian Open. De Oostenrijkse nummer vijf van de wereld meldde zich donderdag af voor het vervolg van het demonstratietoernooi Kooyong Classic.

De 24-jarige Thiem kwam een dag eerder nog wel in actie en verloor toen met 6-1 6-4 van de Serviër Novak Djokovic. Vorige week meldde Thiem zich wegens ziekte al af voor de halve eindstrijd van het ATP-toernooi in Doha. Het virus, dat hem had getroffen, kwam donderdag terug en daardoor is deelname aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar onzeker.

De Schot Andy Murray en de Japanner meldden zich al af voor de Australian Open. De Spanjaard Rafael Nadal, de Zwitser Stan Wawrinka en Djokovic (net terug na een elleboogblessure) zijn ook niet helemaal fit.