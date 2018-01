Vermeulen geeft spelers uit eredivisie kans

Zeventien volleyballers uit de Nederlandse eredivisie krijgen gedurende de wintermaanden de kans zich in de kijker te spelen bij Gido Vermeulen. De bondscoach laat de groep voorlopig elke maandag op Papendal bij elkaar komen, met als doel om het verschil met de internationals uit buitenlandse competities kleiner te maken.

Van de zeventien eredivisionisten kwamen drie spelers al eens voor Oranje uit. Dat zijn Ewoud Gommans (Draisma Dynamo), Niels de Vries (Abiant Lycurgus) en Auke van de Kamp (Abiant Lycurgus). De andere veertien wachten nog op hun debuut.

Dit jaar staat voor de Nederlandse volleybalmannen in het teken van het wereldkampioenschap in september, dat wordt gehouden in Italië en Bulgarije. Oranje is ingedeeld in een poule met olympisch kampioen Brazilië, Frankrijk, Canada, Egypte en China. Om de tweede ronde te bereiken moet Nederland, dat in 2002 voor het laatst meedeed aan het WK, twee ploegen onder zich houden.