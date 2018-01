Boston Celtics in Londen te sterk voor 76’ers

De basketballers van Boston Celtics hebben donderdag in de overvolle O2 Arena van Londen in een regulier NBA-duel gewonnen van Philadelphia 76’ers. Het werd 114-103 in het voordeel van de club die vooraf als favoriet werd bestempeld. Boston verstevigde met de zege de koppositie in de Eastern Conference.

Dat het duel in de Engelse hoofdstad plaatsvond was in het kader van de zogenoemde NBA global Games, dat het Amerikaanse miljoenenproject marketingtechnisch ook in Europa verder moet uitbouwen. Sinds 2011 doet de NBA derhalve ook Europa aan.