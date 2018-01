Darter Veenstra naar laatste acht

Richard Veenstra staat in de kwartfinale van het wereldkampioenschap van de BDO (British Darts Organisation). De Nederlandse darter won donderdagavond in de tweede ronde overtuigend van de Belg Geert de Vos: 4-0.

De setstanden waren 3-0, 3-1, 3-1 en 3-1. Veenstra gooide een gemiddelde van 90,85 met drie pijlen, De Vos kwam niet verder dan 77,36.

Veenstra, de laatst overgebleven Nederlander in het toernooi, speelt vrijdag in de kwartfinale van Lakeside tegen de Duitse Michael Unterbuchner. Hij was in de tweede ronde met 4-2 te sterk voor Martin Phillips.