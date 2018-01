Darter Veenstra vliegt er uit op Lakeside

Met Richard Veenstra is vrijdag ook de laatste Nederlandse darter uit het WK van de BDO verdwenen. De 36-jarige darter moest in de kwartfinale van Lakeside buigen voor de Duitse qualifier Michael Unterbuchner: 4-5. Veenstra beleefde in Frimley Green een vliegende start en kwam met 2-0 voor, maar gaf het initiatief daarna uit handen.

De darter uit het Overijsselse dorp Ossenzijl miste drie pijlen voor een voorsprong van 3-0. Unterbuchner profiteerde dankbaar en pakte vier sets op rij. De Duitser miste daarna drie pijlen om de wedstrijd uit te gooien, waardoor Veenstra er nog een beslissende negende set uit kon slepen. Daarin had de 29-jarige Duitser zijn zenuwen het beste onder controle.

Danny Noppert, vorig jaar nog finalist op Lakeside, werd woensdag al in de tweede ronde uitgeschakeld.