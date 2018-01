Haase in marathonpartij ten onder in Auckland

Het is Robin Haase net niet gelukt om de finale te halen van het ATP-tennistoernooi in Auckland. De dertigjarige Nederlander haalde tegen de als vijfde geplaatste Roberto Bautista-Agut een hoog niveau, maar de zege ging naar de Spanjaard.

Alle sets in Nieuw-Zeeland werden beslist in een tiebreak. Haase won de eerste met 9-7. De tweede tiebreak ging met 7-3 naar Bautista-Agut, die ook net wat sterker was in de beslissende tiebreak in de derde set: 7-5. De wedstrijd duurde liefst 2 uur en 52 minuten.

Bautista-Agut neemt het in de finale op tegen de als tweede geplaatste Argentijn Juan Martin del Potro of tegen de als nummer zeven ingeschaalde Spanjaard David Ferrer.