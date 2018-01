Mertens mag titel verdedigen in Hobart

Tennisster Elise Mertens staat opnieuw in de finale van het WTA-tennistoernooi van Hobart. De Belgische nummer 36 van de wereld was vrijdag in de halve eindstrijd in drie sets te sterk voor de Britse Heather Watson, die op de mondiale ranking de 74e positie inneemt. Mertens won na 1 uur en 45 minuten met 6-4 1-6 6-2.

In de finale neemt de als tweede geplaatste titelverdedigster het op tegen de Roemeense Mihaela Buzarnescu of de Oekraïense Lesia Tsoerenko. Mertens is in Hobart (Australië) ook nog actief in het vrouwendubbelspel. Samen met de Nederlandse Demi Schuurs bereikte ze de halve finale.