Skeletonster Bos grijpt naast olympisch ticket

Kimberley Bos mag volgende maand niet meedoen aan de Olympische Spelen. De 24-jarige Nederlandse skeletonster had vrijdag bij de wereldbekerwedstrijd in Sankt Moritz een deelnamebewijs kunnen afdwingen, maar daar slaagde ze net niet in.

Bos eindigde als twintigste en viel daardoor in het algemeen klassement terug van de elfde naar de dertiende plaats. Een plek bij de eerste twaalf in de tussenstand na de wedstrijd van vrijdag was noodzakelijk om aan de kwalificatie-eis van de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF te voldoen en zich voor de Olympische Spelen te plaatsen.

Joska Le Conté, de andere Nederlandse deelneemster in het wereldbekercircuit, eindigde in Sankt Moritz als elfde. Dat was haar beste presatie dit seizoen. Deelname aan de Olympische Spelen zit er echter ook voor Le Conté niet in.