Skiër Fill verovert eerste kristallen kogel

De eerste hoofdprijs van deze winter in het wereldbekercircuit ski is al vergeven. De Italiaan Peter Fill heeft zich verzekerd van de kristallen kogel op het onderdeel combinatie (afdaling en slalom). De derde plaats in Wengen volstond om de wereldbeker op deze discipline te veroveren.

Dit olympische seizoen stonden er maar twee combinaties op de kalender. De eerste was eind december in Bormio. Fill eindigde daar als tweede.

De overwinning in Wengen ging vrijdag naar de Fransman Victor Muffat-Jeandet. Die boekte zijn eerste wereldbekerzege. De Rus Pavel Trichitsjev eindigde als tweede.

,,Ik bezit nu drie kristallen kogels, maar ik zal aan mijn kinderen maar niet verraden dat ik die derde maar met twee wedstrijden heb gewonnen”, zei Fill, die ook twee keer de wereldbeker op de afdaling wist te veroveren.