Snowboardster Dekker opent deur naar Spelen

Snowboardster Michelle Dekker kan zich gaan opmaken voor haar tweede Olympische Spelen. De 21-jarige Zoetermeerse opende vrijdag de deur naar Pyeongchang door bij de wereldbekerwedstrijd parallelslalom in Bad Gastein een podiumplaats te bemachtigen. Dekker eindigde in de Oostenrijkse sneeuw als derde en klom daardoor in het algemene wereldbekerklassement naar de vijftiende plek.

In principe voldoet de snowboardster nu aan alle eisen om te mogen meedoen aan de Olympische Spelen. Sportkoepel NOC*NSF beslist op 22 januari of Dekker naar Pyeongchang mag. Voor de zekerheid doet de Zuid-Hollandse kort daarvoor ook nog mee aan de wereldbeker in het Sloveense Rogla. ,,Ik wil daar het uiterste uit mezelf halen en het zekere voor het onzekere nemen”, zei Dekker, die in 2014 als zeventienjarige ook al meedeed aan de Winterspelen van Sotsji.

Dekker had zich in Bad Gastein als elfde gekwalificeerd voor de knock-outfase. Ze verloor pas in de halve finale van de Duitse Ramona Theresia Hofmeister, die ook het goud pakte. In de strijd om brons was Dekker net iets sneller dan de Russin Natalia Soboleva. Het leverde haar 600 punten op voor de ranglijst en vrijwel zeker een ticket naar Pyeongchang.

Cheryl Maas kwalificeerde zich vorig jaar al voor haar derde Spelen. Ze komt in Zuid-Korea uit op de onderdelen slopestyle en big air. Niek van der Velden is ook hard op weg om naar Pyeongchang te gaan. De zeventienjarige snowboarder heeft voldaan aan de aanvullende eis en moet er nu nog voor zorgen dat hij op 22 januari bij de eerste veertig staat op de geschoonde internationale ranglijst. Hij hoopt daar volgende week in Laax voor te zorgen.