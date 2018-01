Van de Nederlandse mannen heeft alleen Sjinkie Knegt bij de Europese kampioenschappen shorttrack de finale gehaald op de 1500 meter. De Fries eindigde zaterdag in de halve finales in de eerste heat als eerste. Knegt bleef Semen Elistratov voor. De Rus mag als nummer twee ook naar de finale.

Itzhak de Laat kwam in de tweede heat ten val, maar mag nog wel in actie komen in de B-finale. Daan Breeuwsma ging vrijdag in de voorronden van de 1500 meter onderuit en was al uitgeschakeld.