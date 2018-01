Ariëns wint schaatsmarathon in Alkmaar

Crispijn Ariëns heeft de elfde schaatsmarathon voor de KPN Cup in Alkmaar op zijn naam geschreven. Het was zijn tweede seizoenszege na zijn eerste overwinning begin november in Heerenveen. Hij nam het leiderspak over van ploeggenoot Sjoerd den Hertog. Johan Knol eindigde in Alkmaar als tweede en Marcel van Ham kwam als derde over de finish.

Aan de start stond een uitgedund peloton van slechts 39 mannen. Met name ziekte zorgde voor veel afwezige rijders. De rijders die er wel waren, zorgden voor een enerverende koers. In de finale leek Van Ham op weg naar de winst. De Alkmaarder, die na dit seizoen stopt, had op zijn thuisbaan een flinke voorsprong, maar Knol pakte de moegestreden Van Ham toch nog terug waarna Ariëns profiteerde.

,,Het was fantastisch geweest als Van Ham hier had kunnen winnen. Ik gunde het hem van harte, maar op het moment dat hij was teruggehaald, moest ik het afmaken”, zei Ariëns.

Bij de vrouwen zegevierde de jarige Lisa van der Geest (24). Emma Engbers eindigde als tweede, gevolgd door Aggie Walsma als nummer drie. Van der Geest zegevierde vorig jaar ook al op haar verjaardag. ,,Dat is natuurlijk hartstikke leuk”, erkende Van der Geest. ,,Ik ben momenteel gewoon heel goed in vorm. Afgelopen woensdag won ik nog op Flevonice na een lange solovlucht, en nu dit weer. Daar ben ik heel erg blij mee.”

Het oranje leiderspak bleef om de schouders van Iris van der Stelt.