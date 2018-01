Brand pakt Nederlandse titel veldrijden

Lucinda Brand heeft in Surhuisterveen de Nederlandse titel in het veldrijden veroverd. De renster van Team Sunweb was oppermachtig in de Friese blubber en soleerde naar het goud. Maud Kaptheijns croste naar het zilver, Annemarie Worst behaalde het brons.

Twee kandidaten voor het driekleurige tricot ontbraken. Sophie de Boer heeft door vermoeidheidsproblemen haar seizoen al beëindigd en ook titelverdedigster Marianne Vos voelde zich niet fit genoeg om van start te gaan.

De 28-jarige Brand pakte haar eerste Nederlandse titel in de cyclocross. Ze was al eens twee keer Nederlands kampioene op de weg, maar is ook een erkend specialiste in het veld. Zo veroverde ze twee jaar achtereen het zilver op het EK veldrijden. Vorig jaar eindigde ze op het NK als tweede achter Vos.

Brand reed zeer overtuigend in Surhuisterveen, ook al ging ze in de eerste ronde onderuit. De Rotterdamse herpakte zich goed en bleef praktisch de hele race alleen vooruit. Ze kwam met ruime voorsprong als eerste over de finishlijn. Kaptheijns gaf een kleine vijftig seconden toe en Worst had meer dan een minuut achterstand.

,,Ik kwam in een verkeerd modderspoor terecht en toen ging ik. Na die val moest ik wel even mijn ritme hervinden, maar ik had nog steeds vijftien seconden en ik merkte dat ik uitliep op de zware stukken. Ik wist wel: als ik rustig blijf, moet het heel raar lopen, wil ik nog verliezen’, vertelde Brand in een reactie aan de Leeuwarder Courant.