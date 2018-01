Federica Brignone heeft zaterdag een super-G om de wereldbeker gewonnen. De skiester uit Italië deed dat in Bad Kleinkirchheim in Oostenrijk. Brignone was 0,18 seconden sneller dan de Zwitserse Lara Gut. De Oostenrijkse Cornelia Hütter werd derde.

Het was de voorlaatste wereldbekerwedstrijd super-G voor aanvang van de Olympische Spelen.