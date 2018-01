Cavaliers verliezen opnieuw in NBA

De Cleveland Cavaliers zitten in de NBA niet in hun beste fase. De verliezend finalist van vorig seizoen ging vrijdag (plaatselijke tijd) met 97-95 onderuit tegen de Indiana Pacers. Een dag eerder had het team van sterspeler LeBron James al met 133-99 verloren van Toronto Raptors en de wedstrijd daarvoor ging Cleveland met 127-99 onderuit tegen de Minnesota Timberwolves.

Het verlies tegen Indiana Pacers was extra pijnlijk omdat Cleveland een voorsprong van 22 punten verspeelde.

James was met 22 punten de meest trefzekere speler aan de kant van de Cavaliers. Bij Indiana Pacers was dat Darren Collison, eveneens met 22 punten.

Titelverdediger Golden State Warriors won met 108-94 van Milwaukee Bucks en behoudt de koppositie in de Western Conference. Stephen Curry ontbrak wegens een blessure.