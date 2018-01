Etappewinst trucker Van Genugten

Ton van Genugten was er al een paar keer dichtbij, maar zaterdag boekte hij dan toch eindelijk succes. De trucker uit Eindhoven won in zijn snelle Iveco de zevende etappe in de Dakar Rally bij de vrachtwagens. Van Genugten troefde in de proef van La Paz naar Uyuni in Bolivia alle concurrenten af en kwam met een voorsprong van 1.38 minuut op de Argentijn Federico Villagra als eerste over de finish. De Rus Edoeard Nikolajev arriveerde als derde. De trucker van Kamaz behield de leiding in het algemeen klassement.