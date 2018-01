Etappezege Barreda, Van Beveren terug aan kop

Joan Barreda heeft de zevende etappe in de Dakar Rally bij de motoren op zijn naam geschreven. De Spanjaard had dik vijf uur nodig voor de 425 kilometer lange proef tussen La Paz en Uyuni in Bolivia. Hij was bijna drie minuten eerder in het bivak dan Adrien van Beveren.

De Fransman van Yamaha deed goede zaken, want hij nam de leiding in het algemeen klassement weer over van de Argentijn Kevin Benavides, die op acht minuten van Barreda als derde finishte. Benavides zakte naar de tweede plaats in de tussenstand en moet 3.14 minuten. Barreda, die zijn derde ritwinst boekte in de veertigste editie van de woestijnrally, is de nummer drie op 4.45.

De Spanjaard was allerminst blij met zijn dagsucces. Barreda klaagde na afloop over een pijnlijke knie. ,,Ik kan niet eens op mijn been staan en ik denk dat mijn knieschijf is gebroken. Ik zie niet zo gauw hoe ik de rally kan voortzetten”, zei de Honda-rijder, die na 300 kilometer ten val kwam en hard op zijn knie landde. ,,De pijn was heftig en ik moest steeds langzamer rijden.”