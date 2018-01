Giri opent met winst op Chinese Hou Yifan

Schaker Anish Giri is het vermaarde schaaktoernooi in Wijk aan Zee begonnen met een zege. De Nederlandse nummer vijftien op de wereldranglijst wist met de witte stukken de Chinese Hou Yifan, de enige vrouw in het topveld van Tata Steel Chess, te verslaan.

Heel gemakkelijk ging dat niet; het duurde lang eer Hou Yifan capituleerde. Pas toen ze met een pion achter kwam in het eindspel moest ze Giri het punt gunnen. Dat was na 64 zetten.

Het topaffiche in de eerste ronde mondde uit in een remise. Magnus Carlsen, de Noorse aanvoerder van de wereldranglijst en vijfvoudig winnaar van Wijk aan Zee, deelde het punt met de Amerikaan Fabiano Caruana, de nummer twee van de wereld.

Twee oudgedienden uit de mondiale schaaktop boekten ook winst in hun eerste partij. De Rus Vladimir Kramnik won van de Chinees Wei Yi, de Indiër Viswanathan Anand rekende af met de Rus Maksim Matlakov.