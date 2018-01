Kerber mag eindelijk weer juichen

Angelique Kerber is op tijd in vorm voor de Australian Open. De Duitse tennisster schreef zaterdag het WTA-toernooi van Sydney op haar naam. Voor Kerber was het haar eerste toernooizege sinds de winst van de US Open in 2016.

Kerber won in de finale met 6-4 6-4 van de Australische Ashleigh Barty. De partij duurde 71 minuten. Kerber, voormalig nummer één van de wereld, staat nu op elf titels in het enkelspel. Bij de Australian Open neemt de huidige nummer 22 van de wereld het komende week op tegen haar landgenote Anna-Lena Friedsam.

Barty blijft door het verlies voorlopig op één toernooizege staan. De 21-jarige tennisster won vorig jaar maart in Kuala Lumpur.